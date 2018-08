Kommt ein Waldrapp geflogen

In vielen Gemeinden war es eine reine Formsache: Die Erhöhung der Zuschüsse für das Tierheim in Biberach. Künftig muss jeder Bürger umgerechnet einen Euro pro Jahr zahlen, bislang waren es 60 Cent. Im Schemmerhofer Rat hat sich daran eine emotionale Debatte über den Sinn des Tierheims entzündet. Die Debatte gipfelte in dem Vorwurf: Mitarbeiter des Tierheims Biberachs oder benachbarter Tierschutzorganisationen würden Katzen von der Straße einsammeln.