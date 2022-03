Kleintransporter fährt mit Hilfsgütern an die ukrainische Grenze

Neben einer Reihe anderer organisierter Hilfslieferungen vom Bodensee startet auf Initiative von drei Überlingern, gemeinsam mit Stadtpfarrer Bernd Walter, kommenden Donnerstag ein Kleintransporter vollgepackt mit Hilfsgütern für die Ukraine vom Bodensee aus in Richtung ukrainischer Grenze. Andreas Wissmann, Christian Schmidt-Roedenbeck und Volker Mayer-Lay wollten möglichst schnell und kurzfristig eine Hilfslieferung auf die Beine stellen, wie mitgeteilt wird. Nicht nur in Überlingen, sondern in ganz Deutschland organisieren sich derzeit Gruppierungen, die Lieferungen oder gar Hilfsbrücken ins Leben rufen. „Uns war es wichtig, schnell und gut organisiert zu handeln, auch wenn andere Initiativen größer aufgestellt sind“, sagen die drei Männer. Dies ist in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchengemeinde Überlingen und einigen wichtigen Spendern auch gelungen. Durch die Bilder im Grenzgebiet hätten sie sich zum Handeln aufgefordert gefühlt, so die Initiatoren.

Andreas Wissmann hatte kurzfristig den Kontakt zur "St. Hedwig-Stiftung - Dortmund-Breslau-Lemberg" hergestellt. "Wir wollten unbedingt unbürokratisch helfen", so Wissmann, "daher freue ich mich, dass ich gemeinsam mit zwei guten Freunden und mit der katholischen Kirche tatsächlich etwas auf die Beine stellen konnte." Aus Breslau in Polen wurde ihm eine Liste mit dringenden Gütern übermittelt, darunter insbesondere medizinische Produkte, Hygieneartikel sowie Babynahrung. „Wir freuen uns, dass mit dem Klinikum Friedrichshafen und dem Helios Spital Überlingen wichtige Spender für medizinische Produkte mitmachen und Güter bereitgestellt haben, die so dringend in der Ukraine benötigt werden“, so Volker Mayer-Lay, der für den Wahlkreis Bodensee im Bundestag sitzt. Robert Brandner, Klinikgeschäftsführer des Helios Spital Überlingen, fügt hinzu: „Jede einzelne Aktion ist nicht nur eine Hilfe, sondern ein wichtiges Signal für die Menschen in der Ukraine, dass wir alle in dieser schweren Zeit an ihrer Seite stehen. Ich bin froh, dass wir sie mit medizinischen Produkten unterstützen können.“ Christian Schmidt-Roedenbeck, seines Zeichens im Travel Management tätig, organisierte den Kleintransporter und die Reiseroute. "Meine beruflichen Kontakte und meine Verbindungen nach Polen, waren dabei sehr hilfreich", berichtet er.

Die Initiative bittet noch dringend um Geldspenden, um einige fehlende Artikel - insbesondere für Kinder - zu beschaffen. Die Spenden werden über die katholische Kirchengemeinde Überlingen verwaltet und weitergegeben. Spendenquittungen können ausgestellt werden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fahren die drei Männer los Richtung Ukrainisch-Polnischer Grenze.

Gespendet werden kann an die röm.-kath. Kirchengemeinde Überlingen, IBAN DE82 6905 0001 0026 0429 60, Stichwort Ukraine.