Kleinkind löst Feueralarm aus

Die Freiwillige Feuerwehr Überlingen ist am Sonntag gegen 17.45 Uhr zu einem Brandalarm in der Straße Landungsplatz ausgerückt, nachdem ein Kleinkind einen Druckmelder in einem Treppenhaus aktiviert hatte. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort weder Rauch noch Feuer feststellen und nach Zurücksetzen des Brandmelders zeitnah wieder abrücken, heißt es im Polizeibericht. Neben einem Rettungswagen des DRK Überlingen waren auch sieben Einsatzfahrzeuge mit etwa 50 Einsatzkräften der Feuerwehr vor Ort.