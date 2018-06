Kleine Oper am See präsentiert Orpheus

Die Kleine Oper am See präsentiert Jacques Offenbachs Operette Orpheus in der Unterwelt. Das Stück wird heute, 7. September, im Kursaal Überlingen und morgen, 8. September, im Gewandhaus in Hagnau zu sehen sein. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Die Ehe zwischen Orpheus und Eurydike ist absolut unerträglich geworden. Die schöne Eurydike langweilt sich zu Tode mit ihrem treulosen Gatten Orpheus, einem ambitionierten Geiger, der seine Frau mit allen möglichen Nymphen betrügt.

Es reicht! Eurydike flüchtet sich in die Arme eines vielversprechenden Liebhabers, dem Schäfer Aristeus, der sich in Wahrheit als Pluto – dem Gott der Unterwelt – entpuppt. Pluto beisst Eurydike in den Hals. Dieser Kuss des Todes liefert ihn Eurydike aus, und Pluto entführt die Geliebte mal eben übern Bodensee.