Klappt es im zweiten Anlauf mit dem Weltrekord? Über 300 Menschen machen Yoga auf einem SUP

Wer mitmachen will, kommt entweder vom Wasser aus mit einem eigenen SUP vors Ostbad in Überlingen oder ab 15 Uhr direkt zur Surfschule Bodensee in Überlingen/Ostbad. Über 100 Boards stehen laut Veranstalter für die zur Verfügung, die kein eigenes Material haben. Infos und Anfragen an: Raphaela Schäufele Telefon 0174-7668314 oder per E-Mail an info@yogafestival-bodensee.de. Weitere Infos gibt es unter www.yogafestival-bodensee.de.