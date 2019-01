Kindergärten und Schulen dekorieren die Landesgartenschau

Die Landesgartenschau soll so bunt und vielfältig werden wie Überlingen selbst. Dafür hat das veranstaltende Unternehmen zwei Projekte ausgewählt, die Kinder und Jugendliche bei der Gestaltung einbinden: Bunte Bojen sollen auf der Wasseroberfläche tanzen und ein farbenfroher Blätterwald soll den Besuchern den Weg zu den Ausstellungsbereichen weisen, heißt es in einem Presseschreiben der Landesgartenschau Überlingen.

Selbstgestaltete Bojen werden bei der Landesgartenschau (LGS) den See in Szene setzen und die Ausstellungsbereiche an Land mit dem Wasser verbinden. Außerdem sollen durch Bojen kleine Gärten im See entstehen. Wie die einzelnen Bojen aussehen sollen, entscheiden die Teilnehmer selbst. „Wir freuen uns auf viele kreative Vorschläge“, sagt Edith Heppeler, Geschäftsführerin der Landesgartenschau 2020. „Von Booten über Treibholz bis hin zur Flaschenpost ist alles möglich. Wichtig ist uns aber, dass die Materialien mit Bedacht ausgewählt werden, um den See nicht zu belasten.“

Ende März 2020 sollen die Bojengärten auf dem Wasser installiert werden. Wer mit seinen Schülern an dem Projekt teilnehmen möchte, kann sich beim LGS-Team informieren. Die Burgberg-, Wiestor- und Franz-Sales-Wocheler-Schule haben sich bereits angemeldet.

Ein weiteres Projekt, das Projekt Blätterwald, soll den Rundweg zwischen den fünf Ausstellungsbereichen verschönern. „Unser Erkennungsmerkmal, das Blatt, soll an möglichst vielen Stellen in Bäumen und Sträuchern hängen und Akzente setzen“, sagt Heppeler. Dazu braucht das LGS-Team die Hilfe der Überlinger Kinder. Allen Kindergärten und Schulen, die Interesse haben, werden Blätter aus Holz zur Verfügung, die die Kinder dann nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten können. Fast alle Überlinger Kindergärten und Grundschulen erklärten sich bei einem Treffen mit dem LGS-Team bereit mitzumachen, heißt es weiter.

Die Projekte sollen auch ein Anstoß für die Bildungseinrichtungen sein, ihre eigenen Ideen bei der Landesgartenschau einzubringen. So wie die Jörg-Zürn-Gewerbeschule. Dort wollen Lehrer mit angehenden Schreinern und Fensterbauern Sitzgelegenheiten für den Uferpark entwerfen und bauen.

„Auch im Veranstaltungsbereich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Wir sind offen für alle Ideen “, sagt Heppeler.