Kandidaten für OB-Wahl stehen fest

Die Kandidaten für die Wahl zum Oberbürgermeister in Überlingen sind bekannt: Georg Müller, Klaus Kirchmann und Jan Zeitler sowie Amtsinhaberin Sabine Becker. In der Kurstadt wird am Sonntag, 6. November, gewählt.

Sabine Becker wurde 2008 zur Oberbürgermeisterin von Überlingen gewählt. Zu dieser Zeit war sie noch CDU-Mitglied, heute ist sie parteilos. Bereits bei Amtsantritt ließ Becker verlauten, sie wolle für eine weitere Amtszeit kandidieren und reichte als Erste ihre Bewerbung ein.

Georg Müller stammt aus dem Rhein-Neckar-Kreis, Hessen, und ist Lehrer an einer Gesamtschule und kündigte als Erster an, dass er gegen Sabine Becker antreten wolle.

Klaus Kirchmann gab Mitte September bekannt, dass er sich für den Posten des Oberbürgermeisters bewirbt. Der Überlinger ist studierter Politik- und Verwaltungswissenschaftler sowie Agrarbiologe.

Vor zwei Wochen hat Jan Zeitler, Bürgermeister der Großen Kreisstadt Horb am Neckar, seine Kandidatur bekannt gegeben. Der 46-Jährige ist in Dortmund geboren, in Ludwigsburg aufgewachsen und hat Rechts- und Verwaltungswissenschaften in Konstanz und Bayreuth studiert.