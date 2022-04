Ruß entzündet - Kamin brennt in Überlingen

Immer wieder kommt es durch die Entzündung von Glanzruß in Kaminen zu Kaminbränden. So auch in Überlingen am Freitagabend. Um zwei Minuten vor 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen mit den Einsatzabteilungen des Ausrückebereichs West und Stadt zu einem Kaminbrand in das Überlinger Teilort Bonndorf alarmiert.

Bewohner des betroffenen Hauses hatten der Rettungsleitstelle gemeldet, dass aus dem Kamin Flammen ausschlagen, die eine Höhe von rund zwei Metern hätten. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich das auch.

Umgehend drang ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem C-Schlauch und ABC-Pulverlöschern in den Keller des Hauses vor. Parallel wurde ein umfassender Brandschutz sichergestellt und mit Hilfe der Drehleiter der Kamin von oben beziehungsweise außen begutachtet. Der Kamin wurde gereinigt und der Ruß im Freien schließlich endgültig gelöscht.

Lage beobachtet

Über die gesamte Dauer des Einsatzes wurde der Kamin über alle Geschosse des Hauses auf mögliche Rissbildungen und Hitzeentwicklung durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrolliert. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen konnte das Haus wieder an die Eigentümer übergeben werden. Die Nutzung des Kamins wurde bis zur erneuten Freigabe durch den Schornsteinfeger untersagt.

Insgesamt war die Freiwillige Feuerwehr Überlingen mit 39 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen unter der Leitung des Abteilungskommandanten Daniel Mayer im Einsatz. Auch Stadtbrandmeister Ludwig Ehing machte sich vor Ort ein Bild der Lage. Neben der Feuerwehr war auch die Landespolizei in den Einsatz mit eingebunden.

Ruß brennt

Kamin- oder Schornsteinbrände müssten eigentlich „Rußbrände“ heißen. Ein Kamin ist aus feuerfestem Material (Stein, Stahl, Keramik oder Edelstahl) ausgeführt und kann somit nicht brennen. Bei einem Brand in einem Kamin hat sich abgelagerter Ruß, insbesondere Glanzruß, an der Innenseite des Kamins entzündet.

Ruß besteht zum größten Teil aus Kohlenstoff und entsteht bei unvollständiger Verbrennung in Heizungsanlagen. Es wird unterschieden zwischen Glanz- und Schmierruß, der bei Verbrennung fester Brennstoffe entstehen kann, sowie Flockenruß, der bei flüssigen und gasförmigen Brennstoffen entsteht. Glanzruß kann bei Hitzeeinwirkung auf das siebenfache Volumen aufquellen und somit den Kaminquerschnitt stark verengen oder verstopfen.

Ruß entsteht nur dann, wenn die Verbrennung nicht vollständig stattfinden kann. Der Verbrennungsprozess Holz läuft unvollständig ab, wenn „nasses Holz“ verbrannt wird.