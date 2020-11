Junge Frau wird bei Corona-Party in Überlingen verletzt

Im Zuge einer Geburtstagsfeier mit sechs Personen aus fünf Haushalten gerieten zwei betrunkene Gäste am Sonnta gegen 1.50 Uhr im Carl-Benz-Weg in Überlingen in einen Streit. In der Folge schlug der 20-jährige Tatverdächtige zunächst mit einer Bierflasche gegen die Schläfe des 20-jährigen Opfers. Dem eingreifenden 24-jährigen Freund der Geschädigten schlug er im Anschluss mit der Faust ins Gesicht. Die stark blutende 20-Jährige wurde mit ihrem Freund ins Krankenhaus Überlingen verbracht. Dem Tatverdächtigen wurde ein Platzverweis er erteilt. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten, teilt die Polizei mit. Auf alle Beteiligten der Geburtstagsparty kommt zudem eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung zu. Die Party wurde beendet.