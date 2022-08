Jugendlicher zündet seine Matratze im Kinder- und Jugendheim an

Ein 17-jähriger Jugendlicher hat am Montag die Matratze in seinem Zimmer in einem Kinder- und Jugendheim in Deisendorf angezündet. Das teilt die Polizei mit. Demnach geschah die Tat gegen 12.50 Uhr.

Außerdem soll der 17-Jährige einen Mitbewohner der Einrichtung mit einer Flasche attackiert und leicht verletzt haben. „Eine Betreuerin wurde auf den Brandmelder aufmerksam und verständigte umgehend die Feuerwehr. Diese konnte den Brand rasch löschen und so ein Ausbreiten der Flammen verhindern“, schreibt die Polizei.

Als die Polizei versuchte, den Jugendlichen festzunehmen, warf dieser eine Flasche nach den Beamten. Ein Polizist wurde dabei laut Mitteilung leicht verletzt. „Die Ermittler brachten den Jugendlichen aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik“, heißt es weiter.

Gebäude ist bis auf weiteres unbewohnbar

Durch den Brand wurde das Zimmerinventar zerstört und das Gebäude beschädigt. Letzteres ist laut Polizei aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung bis auf weiteres unbewohnbar. „Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden“, schreiben die Beamten.

Durch den Brand wurde niemand verletzt, alle Bewohner sowie die Betreuerin konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun gegen den 17-Jährigen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und gefährlichen Körperverletzung.