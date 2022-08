Jugendlicher legt Feuer

Ein 17-jähriger Bewohner eines Kinder- und Jugendheims in Deisendorf soll am Montag kurz vor 13 Uhr die Matratze in seinem Zimmer angezüündet und einen Mitbewohner mit einer Flasche attackiert und leicht verletzt haben. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung.

Eine Betreuerin wurde auf den Brandmelder aufmerksam und verständigte umgehend die Feuerwehr. Diese konnte den Brand rasch löschen. Bei der vorläufigen Festnahme warf der Tatverdächtige eine Flasche nach den Polizisten und verletzte einen Beamten dabei leicht. Die Ermittler brachten den Jugendlichen aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik.

Der Sachschaden kann laut Polizei aktuell noch nicht beziffert werden. Alle Bewohner sowie die Betreuerin konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und wurden durch den Brand nicht verletzt. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern noch an.