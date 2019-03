Jugendkantorei führt im Überlinger Münster Matthäuspassion auf

Im St.-Nikolaus-Münster in Überlingen führt die Jugendkantorei Übelringen gemeinsam mit dem Barockorchester L’arpa festante am Sonntag, 31. März, die Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach auf. Als Solisten sind Monika Mauch (Sopran), Britta Schwarz (Alt), Patrick Grahl (Tenor), Christian Feichtmair (Bass/Jesus) und Andrea Burkhart (Bass/Arien) zu hören. Beginn der Aufführung ist um 17 Uhr.

Die Münsterkonzerte beginnen ihre Konzertsaison somit mit einem der großartigsten kirchenmusikalischen Werke überhaupt, wie der Veranstalter schreibt. Die Matthäuspassion gehört zu den außergewöhnlichen Schöpfungen der Musikgeschichte und gilt als Bachs herausragendes und heute wohl bekanntestes Werk – es wird als Zusammenfassung seines Schaffens gesehen. Im Zenit seines kompositorischen Lebenswerkes stehend, schuf Bach zusammen mit dem Textdichter Picander eine Passion, die als unübertroffen in Text und Vertonung der Leidensgeschichte gilt.

Die Matthäus-Passion legte Bach für zwei Chöre, Kinderchor, zwei Orchester und fünf Solisten an, nicht nur wegen der Klangpracht, sondern wegen des Dialogcharakters und zur Dramatisierung der Handlung. Bach entfaltet hier eine breite Palette von Affekten: Trauer, Empörung, Angst, Borniertheit, Zuversicht – nichts ist dieser Musik fremd. Das ganze Repertoire von Gefühlen, zu denen Menschen fähig sind, bietet Bach an, um das Erlösungswerk Jesu Christi aus Menschensicht zu begleiten und zu begreifen. Seine heftige Anteilnahme an dem Seelenzustand seiner Personen, sein Streben, über die Darstellung der Leidensgeschichte hinaus zur letzten Erkenntnis ihres Sinns durchzudringen, erhebt diese Passion zum umfassendsten Glaubensbekenntnis, das es je gab.