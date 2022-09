Johanniter testen ihr Erste-Hilfe-Können beim Landeswettkampf

Vom 16. bis 18. September 2022 findet der Johanniter-Landeswettkampf in Überlingen statt. Dazu kommen aus ganz Baden-Württemberg Ersthelfer in der Ausbildung zusammen. Am Samstag, 17. September, messen sie sich im Praxistest zwischen 9 und 18 Uhr im Überlinger Uferpark. Auch Zuschauer sind willkommen.

Beim Praxistest müssen die Teilnehmenden etwa eine Trage, auf der sich ein mit Wasser gefülltes Gefäß befindet, über Hindernisse getragen werden und natürlich darf möglichst wenig davon verschüttet werden. Eine weitere Station ist ein Diagnosetest. Anhand von Symptomen müssen die Teilnehmenden herausfinden, um welche Erkrankungen oder Verletzungen es sich handeln könnte. Mimen werden den Symptomen entsprechend geschminkt und verhalten sich entsprechend. Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen bewerten die Mannschaften und am Sonntag endet der Landeswettkampf mit einer kleinen Andacht und der Siegerehrung. Die Siegermannschaften dürfen sich dann im kommenden Jahr beim bundesweiten „Tag der Johanniter“ in Potsdam mit Mannschaften aus ganz Deutschland messen und auf den Titel „Beste Johanniter-Retter“ Deutschlands hoffen.

Johanniter-Wettkämpfe sind ein Bestandteil der Erste-Hilfe- und Notfallrettungs-Ausbildung. Die Teilnehmenden sind alle mindestens 16 Jahre alt und werden je nach Qualifikation in Mannschaften eingeteilt.