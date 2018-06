In Sipplingen ist wieder Kunstmarkt „Kunst am See“.

Der Kunstmarkt „Kunst am See“ findet auch in diesem Jahr wieder an der Seepromenade in Sipplingen statt. Von einem großen Erfolg spricht die Veranstalterin im Ankündigungstext.

Es werden 25 Künstler und Handwerker bieten am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr ihre selbst hergestellten Waren entlang der Seepromenade zum Kauf an: Gartenkeramik, Töpferwaren, Kunst aus Stein und Metall, Naturschmuck, Gold-Silberschmuck, Bernsteinschmuck, Kunst aus Stein und Metall, Steine und Poesie. Dem Besenmacher kann bei der Herstellung seiner Besen über die Schulter geschaut werden.

Ein besonderes Angebot bietet der Touristik-Förderverein: An beiden Ausstellungstagen werden Sekt in verschiedenen Varianten und alkoholfreie Getränke im Pavillon verkauft. Die Einnahmen gehen zu Gunsten des Kinderferienprogrammes in Sipplingen. Der Markt findet bei jeder Witterung statt und der Eintritt ist frei.