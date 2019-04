In Erinnerungen an Opas Kino schwelgen

Einen Riesenandrang hat das Städtische Museum am späten Sonntagmorgen erlebt, als Oberbürgermeister Jan Zeitler die Sonderausstellung „Verführung – 100 Jahre Kino in Überlingen“ eröffnet hat, die bis zum 31. Oktober dort zu sehen ist.

Der Überlinger Historiker und Filmfan Hansjörg Straub ist bei seinen Recherchen darauf gestoßen, dass am 21. Juni 1919 das Lichtspielhaus Überlingen im Saal des Gasthofs Adler seine Pforten geöffnet hat und es seither ununterbrochen hundert Jahre lang Kino in Überlingen gegeben hat – bis heute an derselben Stelle in „Kammer“ und „Tivoli“. In seiner Einführung blickte der Gastkurator auf die lange Überlinger Kinogeschichte zurück, von den ersten „lebenden Fotografien“ am Landungsplatz über den Antrag eines Gastwirts auf Aufstellung eines Kinematographen, dem man 1897 nur ungern zustimmte aus Angst vor den hochentzündlichen Nitrofilmen, aber mehr noch aus Angst vor Zerfall von Sitte und Moral. Seit 1981 bis heute sind die Überlinger Kinos ein Familienbetrieb der Familie Lailach, die intensiv bei der Vorbereitung mitgeholfen hat.

Ein Glücksfall für die Ausstellung: Bei der Sichtung der Museumsbestände stießen Straub und Museumsleiter Peter Graubach im Depot auf den Nachlass des bekannten Grafikers Alfred Eckart, der seinen Lebensabend in Überlingen verbrachte. In den Nachkriegsjahren bis 1949 hat er für das Hamburger Kino Waterloo Filmplakate entworfen, die weit über das Übliche hinausgehen. Aus dem reichen Schatz von Entwürfen bis zum Andruck wurden besonders interessante Stücke ausgewählt.

Man hat in Überlingen keine Mühe gescheut, einen außergewöhnlichen Rahmen für eine außergewöhnliche Ausstellung zu schaffen. Dass der Kurator deutschlandweit unterwegs war und intensiv geforscht hat, dass er unter anderem wertvolle Leihgaben vom Film- und Kinomuseum Baden-Württemberg in Biberach, vom Fotoatelier Lauterwasser, vom Haus der Geschichte und vom Deutschen Technikmuseum Berlin bekommen hat, kam hinzu. OB Zeitler sieht die Ausstellung mit ihrem Detailaspekt zur Stadtgeschichte auch als Auftakt zu den Veranstaltungen zum 1250-jährigen Stadtjubiläum im kommenden Jahr.

Plakate schmücken die Räume der Sonderausstellung. Ein kleiner Vorführraum mit alten Original-Kinosesseln wurde eingebaut. Auf Wunsch kann man hochinteressante Filmausschnitte betrachten. Im Projektionsraum steht ein riesiger Zeiss-Filmprojektor, daran angeschlossen eine Burth-Vorrichtung, die die Spulen in die Horizontale brachte und damit erlaubte, die verschiedenen Teile eines Films liegend zusammenzufügen und in einem Stück abzuspielen, was das empfindliche Material ebenso schonte wie die Nerven der Kinobesucher, die den Film ohne Unterbrechungen genießen durften. Willy Burth aus Ravensburg hat dafür einen Ehrenoscar der Filmindustrie in Hollywood bekommen. Diverse optische Geräte und Filmgeräte wie ein Kinematograph von 1900 sind in Vitrinen versammelt. Da bekommen Besucher leuchtende Augen beim Betrachten der Raritäten, so wie Werner Heine, der langjährige Vorsitzende des Filmclubs Friedrichshafen. „Weißt du noch, als wir zuletzt „Casablanca“ gesehen haben?“, schwelgt ein anderer Besucher in Erinnerungen. Natürlich gibt es Fotos von Schauspielern, Plakate von Filmen, die am See gedreht wurden wie die „Fischerin vom Bodensee“. Man kann in Erinnerungen schwelgen, nostalgisch die vergangene Zeit genießen. Aber man sollte auch heute das schon lange gefährdete Kino nutzen.