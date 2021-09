Im Regiomat sind Wurst und Käse griffbereit

Seit Anfang August 2021 kann man in der Münsterstraße 2-4, in der Direktion Überlingen der Sparkasse Bodensee an einem Automaten rund um die Uhr frische Bio-Eier, Wurst im Glas, Käse und Grillfleisch „abheben“. Wie die Sparkasse Bodensee mitteilt, will man mit diesem Pilotprojekt seine Aktivitäten für mehr Nachhaltigkeit im Geschäftsgebiet erweitern.

In Kooperation mit der Bio-Musterregion Bodensee bietet die Sparkasse Bodensee zunächst einzelnen lokalen Erzeugern eine zusätzliche Plattform zur Vermarktung ihrer Produkte, von denen insbesondere die Kunden aber auch andere Bewohner profitieren. Die Bio-Musterregionen sind eine Initiative des Landes Baden-Württemberg, um die regionalen Bio-Wertschöpfungsketten und den ökologischen Landbau aktiv zu stärken.

Auch an weiteren geeigneten Standorten im Geschäftsgebiet der Sparkasse Bodensee könnte ein solches Angebot eingerichtet werden, meinen die Verantwortlichen.

„Der Regiomat passt sehr gut zu unserem Anliegen, einen aktiven, nachhaltigen Mehrwert für die Region zu generieren und unseren ökologischen Fußabdruck gemeinsam mit anderen zu reduzieren. Denn die Erträge aus diesem Projekt, welches auf bio-regionale Produkte setzt, kommen unmittelbar heimischen

Betrieben zu Gute“, so Reinhard Haas, Regionaldirektor Firmenkunden der Sparkasse Bodensee. Die Sparkasse Bodensee selbst verdient an dem Automaten nichts.

Als zertifiziertes „Gesundes Unternehmen“ legt die Sparkasse Bodensee zudem Wert darauf, auch ihren Mitarbeitern ein viel-seitiges Angebot an gesunder Ernährung zu ermöglichen. Und so findet der neue Regiomat auch viel Zuspruch bei den Kollegen in Überlingen.

Darüber hinaus setzt die Sparkasse Bodensee bereits eine Vielzahl an ökologischen Maßnahmen um: ob bei modernen, energiesparenden Gebäuden, der Nutzung von „grünem“ Strom, der Reduzierung ihres Papierverbrauches, der Förderung von Naturschutzprojekten und mehr. Auch beim Einkauf von Produkten und Dienstleistungen hat die Zusammenarbeit mit Dienstleistern, Handwerkern und Lieferanten aus der heimischen Region Priorität.

„Wenn wir als Gesellschaft weiter selbstbestimmt leben wollen, dann müssen wir auch die ökologischen Grundlagen unseres Zusammenlebens schützen. Und zwar jetzt – nicht erst morgen. Daher möchten wir als regionaler Finanzdienstleister unseren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung in der Bodenseeregion leisten“, so Haas.

Der Regiomat wird vom Hofgut Brachenreuthe betrieben. Die Produkte stammen direkt vom Hof und weiteren Betrieben des Netzwerkes WIR Bio Power Bodensee. „Eine tolle Stärkung der Direktvermarktung von biologisch erzeugten Produkten aus Überlingen", betont Rainer Grimminger von der Initative Bio-Musterregion Bodensee.