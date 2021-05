Hund verursacht Unfall auf B 31

Ein Hund hat am Donnerstag gegen 12.45 Uhr einen Unfall auf der Bundesstraße 31 bei Überlingen verursacht und dabei einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Laut Polizeibericht war eine 86-jährige Mitsubishi-Fahrerin auf der B 31 in Richtung Friedrichshafen unterwegs und musste wegen des besagten Hundes abbremsen. Dies erkannte eine hinterherfahrende 52-jährige Opel-Fahrerin zu spät und fuhr, mutmaßlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes, auf.

Während an dem Wagen der 52-jährigen Unfallverursacherin ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand, beziffert die Polizei den Schaden an dem Auto der 86-Jährigen auf 2500 Euro.