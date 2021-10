Hoher Sachschaden nach Unfall

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch gegen 19 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Hildegardring in Überlingen entstanden.

Eine 35-jährige Suzuki-Fahrerin war laut Polizei in Richtung Nellenbachstraße unterwegs, als sie ihren Angaben zufolge einem Auto ausweichen musste, das mit nicht angepasster Geschwindigkeit entgegenkam. Beim Manöver touchierte sie den Spiegel eines BMW und kollidierte mit einem Ford Transit. Der von ihr beschriebene Entgegenkommende war nicht mehr vor Ort. An ihrem Suzuki, der nicht mehr fahrbereit war, entstand rund 10 000 Euro Sachschaden. Am Ford wird dieser auf etwa 5000 Euro beziffert. Der BMW wurde nur gering in Mitleidenschaft gezogen. Die 35-jährige blieb unverletzt.

Personen, die Zeugen des Verkehrsunfalls wurden und sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07551/8040 mit dem Polizeirevier Überlingen in Verbindung zu setzen.