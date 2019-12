Hohe Fensterfronten lassen viel Licht ins Haus

Geißblatt, Jungfernrebe und Baumwürger heißen die Pflanzen an einem Stahlgeflecht, die den Landkreispavillon der Landesgartenschau 2020 von außen begrünen werden. Geplant ist er als Gastronomiegebäude. „Aber zuerst bietet er dem Bodenseekreis für 179 Tage eine Heimat, in dem sich Städte und Gemeinden, aber auch Vereine und andere Institutionen präsentieren können“, sagte Oberbürgermeister Jan Zeitler bei der offiziellen Einweihungsfeier am Mittwochvormittag.

Das neue Gebäude punktet mit lichtdurchfluteten Räumen und bodentiefen Fensterfronten zum See hin. „Es fügt sich sehr gut in die naturnahe Gestaltung des Uferparks ein“, freute sich Zeitler. Die Architekten haben die Gastronomie als zweigeschossigen Holzbau mit einer Fassade aus unbehandelter Weißtanne geplant. Das gleiche Holz sorgt beim Innenausbau für ein angenehmes Klima.

Zwei komplette Toilettenanlagen, eine davon ganzjährig von außen erreichbar, gehören zum Neubau. „Das Gebäude ist mit einem Aufzug ausgestattet und komplett barrierefrei“ betont Roland Leitner, einer der beiden Geschäftsführer der Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH, die auch Bauherr im Auftrag der Stadt Überlingen ist.

Investiert wurden insgesamt 3,6 Millionen Euro. Geplant waren zunächst 3,05 Millionen. „Aufgrund der aufgeheizten Baukonjunktur und dem engen Zeitplan haben sich die Kosten erhöht“, bedauerte Leitner.

Zu den größten Herausforderungen gehörte im Vorfeld das neue EU-weite digitale Vergabeverfahren, berichtete Architekt Roland Wehinger. „Der Ablauf selbst und die Zusammenarbeit der verschiedenen Handwerker hat hervorragend geklappt“, lobte er.

Um das Gebäude läuft ein großzügiger Außensitzbereich. Ein von außen erreichbarer Kiosk schließt sich an die Küche im Erdgeschoss an und ermöglicht so weitere Synergieeffekte bei der späteren Nutzung als Gastronomiebetrieb. Eine Dachterrasse im oberen Stock bietet einen hervorragenden Ausblick auf den Bodensee.

Ab dem 23. April nimmt der Landkreispavillon den Betrieb auf. Eine Dauerausstellung mit Themeninseln und interaktiven Gestaltungselementen laden dazu ein, den Landkreis zu entdecken. Geplant ist außerdem eine Ausstellung für Malerei und Skulpturen mit wechselnden Künstlern aus der Region.

Kommunen, Vertreter von Wirtschaft und Tourismus, Vereine, Gruppen, Einrichtungen und viele andere Institutionen können sich während der Landesgartenschau 2020 mit Veranstaltungen, Mitmachaktionen und anderen Aktivitäten präsentieren und den Besuchern zeigen, was den Bodenseekreis lebens- und liebenswert macht.