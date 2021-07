Hilfe für Flutopfer: Spendenbereitschaft am Bodensee sprengt alle Vorstellungen

Wie die Stadt Friedrichshafen mitteilt, hat das Regierungspräsidium Tübingen für eine landesweit koordinierte Aktion zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Friedrichshafen angefordert. Die Fahrzeuge sind für den Einsatz in den Katastrophengebieten in Rheinland-Pfalz vorgesehen. Eine eigene Hilfsaktion von Seiten der Stadt Friedrichshafen gibt es nicht. „Die Medien berichten umfangreich von der Katastrophe, den unzähligen Betroffenen und verweisen auf Spendenkonten. Wir hoffen und gehen davon aus, dass viele Menschen nun auf diesem Weg helfen“, schreibt die Pressestelle auf Nachfrage. Und weiter: „Aus den betroffenen Gemeinden, Städten und Kreisen wird berichtet, dass es aktuell keinen Bedarf an Sachspenden gibt, hilfreich sind dagegen Geldspenden.“ Die Stadt Friedrichshafen wie auch die Johanniter verweisen auf das Aktionsbündnis „Deutschland hilft“ www.aktion-deutschland-hilft.de. Wer die Helfer aus Überlingen mit tatkräftiger Hilfe unterstützen möchte, kann bei der Firma Profigas unter folgender Nummer anrufen: 07553 / 8 20 97 80