Trotz wolkenverhangenem Himmel: Dieser herrliche Blick über den Überlinger See mit Seefelden, Birnau bis hinauf nach Hödingen hat sich dem Betrachter in diesen Tagen gezeigt. Die Rinder, aus der Ferne als braune Fellsilhouetten auf dem Feld zu erkennen, sehen das alles offensichtlich gelassen. Das Foto entstand an der Verbindungsstraße zwischen Daisendorf und Mühlhofen.