Helios-Spital in Überlingen hat neuem Chefarzt in der Orthopädie und Unfallchirurgie

Dr. Felix Ott hat am 15. Januar die Chefarztposition in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Helios-Spital Überlingen übernommen. Zuvor leitete er die Abteilung kommissarisch. Seine Schwerpunkte sind die Knie-, Hüft- und Schulter- Endoprothetik sowie die Alterstraumatologie und Unfallchirurgie, wie die Klinik mitteilt.

Der ehemalige Chefarzt Dr. Steffen Heck hatte im Juni 2020 nach vier Jahren auf eigenen Wunsch die Klinik verlassen, um einer neuen beruflichen Herausforderung nachzugehen. Seitdem leitete der 41-jährige Dr. Felix Ott die Abteilung kommissarisch. „In den vergangenen Monaten hat Dr. Ott seine Führungsqualitäten unter Beweis gestellt“, erklärt der Ärztliche Direktor Dr. Christoph Miltenberger. „Er ist den Herausforderungen vollumfänglich gewachsen, kennt die Klinik bereits seit fünf Jahren und wird von unseren Patienten und niedergelassenen Ärzten ebenso wie vom Team und den Kollegen sehr geschätzt“, so Miltenberger.