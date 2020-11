Helios-Spital in Überlingen bietet Online-Vortrag über Herzschwäche an

Das HeliosSpital Überlingen bietet im Rahmen der bundesweiten Herzwochen einen Onlinevortrag zum Thema „Anzeichen, Diagnose und Behandlung der Herzschwäche“ an. Das Informationsmaterial der Deutschen Herzstiftung kann im Eingangsbereich der Klinik kostenlos abgeholt werden. „Um unseren Herzpatienten trotz der Corona-Pandemie eine verantwortungsvolle Teilnahme an den diesjährigen Herzwochen zu ermöglichen, haben wir den Vortrag aufgezeichnet. So kann er jederzeit ganz bequem von zu Hause aus angeschaut werden“, erklärt der Chefarzt der Kardiologie am Helios-Spital Dr. Roland Simeoni. Ziel des Onlinevortrages sei es, die Zuschauer für die Warnzeichen der Volkskrankheit zu sensibilisieren, so die Klinik in der Mitteilung. Die Herzschwäche macht sich meistens mit unspektakulären Symptomen und schleichend mit Atemnot, Leistungsabnahme und geschwollenen Beinen bemerkbar. Da die Betroffenen diese Symptome oft als altersbedingt hinnehmen, wird ihnen nicht bewusst, dass sie an einer erstzunehmenden Erkrankung mit schlechter Prognose leiden. Ziel des Onlinevortrages sei es, die Zuschauer über die Anzeichen, Diagnose und Behandlung der Herzschwäche zu informieren.

Der Vortrag ist in drei Teilen abrufbar unter: