Harmonic Brass im Überlinger Kursaal

Auf seiner Sommerreise macht das Ensemble Harmonic Brass auch in Überlingen Halt. Festliche Blechbläsermusik ist am Donnerstag, 8. September, um 20 Uhr im Kursaal Überlingen zu hören. Über ihr aktuelles Programm schreiben die Musiker: „J.S. Bach trifft auf Michael Jackson, Gioacchino Rossini lernt die Sendung mit der Maus kennen, Tangos und italienische Klassiker beschwören einen einzigartigen Sommer.“ Das Münchner Quintett ist bei zahlreichen internationalen Workshops ein gefragtes Dozenten-Team und widmet sich neuerdings seinem Brass Projekt South Africa: Sozial benachteiligte Kinder in Südafrika werden von Harmonic Brass mit Blechblasinstrumenten versorgt. Seit der ersten Afrika-Tournee 2010 eine Herzensangelegenheit des Ensembles. Zum Repertoire von Harmonic Brass gehören neben klassischen Meisterwerken, selbst geschriebene Arrangements und Kompositionen sowie moderne Stücke aus aller Welt. Das Ensemble hat 38 CD-Produktionen vorzuweisen. Die Weltersteinspielung einiger Werke von Johann Sebastian Bach wurde von der US-amerikanischen Fachzeitschrift Fanfare enthusiastisch gefeiert. Karten zu 30 bis 36 Euro, ermäßigt ab 15 Euro, bei der Tourist-Information Überlingen, dem Reisebüro Bühler, sowie bei allen Tourist-Informationen der Region. Foto: Tobias Sepp