Gullideckel auf Gleis gelegt

Inmitten der Corona-Krise stehen am Sonntag in Bayern Kommunalwahlen an. Überall im Freistaat werden die Kommunalparlamente gewählt: Gemeinderäte, Stadträte, Kreistage — und fast überall auch die Oberbürgermeister und ersten Bürgermeister.

Auch in Lindau ist das der Fall. Fünf Kandidaten wollen die Nachfolge von Gerhard Ecker antreten. Die 60.000 Bürger des Kreises wählen zudem Landrat und Kreistagsbesetzung. In umliegenden Gemeinden stehen Bürgermeisterwahlen an.