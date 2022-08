Großer Name in Überlingen: Mischa Zverev schlägt beim Tennisturnier am Bodensee auf

Großer Name beim kleinen Tennisturnier des TC Überlingen: Mischa Zverev ist der mit Abstand bekannteste Tennisspieler, der in diesem Jahr bei den Überlingen Open an den Start geht. Der mittlerweile 34-Jährige war mal die Nummer 25 der Tennis-Weltrangliste. Bei Turnieren ist Mischa Zverev aber nicht mehr so häufig am Start, vielmehr ist er als Manager seines Bruders Alexander Zverev und als Experte bei Tennisübertragungen bei Eurosport aktiv.

Als aktuelle Nummer 920 der Weltrangliste gehört Zverev in Überlingen nicht unbedingt zu den Turnierfavoriten. Das sind vielmehr die topgesetzten Lucas Gerch (370. der Welt) und Tim Handel (517). Auf den 25-jährigen Handel könnte Zverev in der zweiten Runde treffen. Zuvor müssen beide am Mittwoch aber die erste Runde überstehen – sowohl der erfahrene Linkshänder als auch der Reutlinger Handel treffen dabei auf einen Qualifikanten.

Dass ein Profi wie Mischa Zverev überhaupt beim ITF-Turnier mit einem Gesamtpreisgeld von 15 000 US-Dollar, ist ein Verdienst von Turnierorganisator Markus Dufner und ein weiterer Beweis für die Beliebtheit des Turniers. Im vergangenen Jahr wurden die Überlingen Open von der ITF World Tennis Tour als „Bestes Turnier International 2021“ ausgezeichnet. Der Fokus liegt bei den Veranstaltern zwar auf Nachwuchstalenten, den möglichen Stars von morgen. Wenn aber wie Zverev ein Star vergangener Tage vorbeischaut, haben die Organisatoren natürlich überhaupt nichts dagegen.