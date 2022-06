Glenn Miller Orchestra spielt mit den Moonlight Serenaders im Überlinger Kursaal

Das Glenn Miller Orchestra ist auf Jubiläumstour. Unter der Leitung von Wil Salden gastiert das Orchester mit einem „Best of“-Programm am 3. August, 20 Uhr, im Überlinger Kursaal. Die Musiker sind laut Veranstalter Garanten für den authentischen Swing-Sound in der traditionellen großen Big-Band-Besetzung (vier Trompeten, vier Posaunen, fünf Saxofone, eine Klarinette, Bass, Schlagzeug und Piano). Das Glenn Miller Orchestra und die Vocalgroup The Moonlight Serenaders, bestehend aus Musikern, einer Sängerin und dem Orchesterleiter Wil Salden, versetzen das Publikum zurück in die Zeit der der 30er- und 40er-Jahre, wenn Evergreens wie „What A Wonderful World“, „Blue Moon“, oder „Moonlight Serenade“ erklingen. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Überlinger Marketing und Tourismus GmbH, Telefon 07551 / 947 15 23 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Foto: Danilo D’Auria