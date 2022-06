Glenn Miller Orchestra im Kursaal Überlingen

Seit 35 Jahren und insgesamt 5000 Konzerten verzaubert das Glenn Miller Orchestra unter Leitung von Wil Salden, der im Juni 2020 seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, das Publikum in ganz Europa. Jetzt sind sie wieder auf Europa-Tour und machen am 3. August Station im Kursaal in Überlingen.

Der unverwechselbare, harmonische und zugleich elektrisierende Sound bringt das Lebensgefühl der 30er und 40er Jahre zurück In der großen Big Band Besetzung werden zeitlose Welthits wie In The Mood, Pennsylvania 6-5000, String of Pearls und Moonlight Serenade präsentiert. Es werden die Originalarrangements, von Glenn Miller gespielt. Am 19. Oktober gastiert die Big band dann im Graf-Zeppelin-Haus Friedrichshafen. Karten für Überlingen gibt es unter Telefon 0 75 51 / 947 15 23 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Infos zum Programm unter www.glenn-miller.de