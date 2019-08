Gewitter im Südwesten: So schön können Wolken und Blitze aussehen

Heftige Gewitter in der Region haben am Sonntagabend und in der Nacht nicht nur zu Sturmböen geführt, sondern auch einige spektakuläre Fotomotive geliefert.

Im Allgäu war zudem auch der Zugverkehr durch das Gewitter beeinträchtigt: Wegen eines Baumes in der Oberleitung musste die Bahn zwischen Aichstetten und Memmingen einen Schienenersatzverkehr einrichten. Die Strecke ist nach wie vor gesperrt, Fahrgäste müssen aktuell auf Busse ausweichen.

Dass Gewitterwolken in Kombination mit einem Sonnenuntergang durchaus ein schönes Bild abgeben können, hat eine Instagram-Nutzerin in Sipplingen festgestellt.

Buchstäblich ins Wasser fallen musste die Aufführung von „Rigoletto“ bei den Bregenzer Festspielen.

Die Abendstimmung am Bodensee mit nahendem Gewitter hat auch eine Nutzerin in Kressbronn mit der Kamera eingefangen.

Auf dem Bodensee herrschte Sturmwarnung. Ernstere Zwischenfälle aufgrund des Gewitters gab es laut Wasserschutzpolizei jedoch nicht.

Auch in Überlingen hat eine Nutzerin den beinahe schwarzen Himmel beobachtet.

Ein besonders eindrückliches Foto von den Gewitterwolken und Blitzen ist im Allgäu entstanden.

Das Auf und Ab der Wetterlage wird wohl auch in den nächsten Tagen so weitergehen, prognostizieren Meteorologen. Die Temperatur dürfte dabei kaum über die 25 Grad steigen.