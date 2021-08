Geldbeutel aus Haus gestohlen

Auf dreiste Art und Weise hat ein Dieb am Montag gegen 16.30 Uhr aus einem Wohnhaus in der Straße zum Karpfen in Nußdorf einen Geldbeutel entwendet. Laut Polizeibericht gelangte der Täter durch die offenstehende Eingangstür ins Haus und flüchtete kurz darauf mit der gestohlenen Geldbörse in Richtung eines Lebensmittelgeschäfts, als die Hausbewohnerin auf den Fremden aufmerksam wurde.

Die polizeiliche Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Der Dieb wird als 20 bis 25 Jahre alter Mann mit dunklem, gelocktem Haar beschrieben. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung. Zudem fiel ein Tattoo auf seinem Unterarm auf. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07551 / 80 40 entgegen.