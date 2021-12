Polizei schließt Gaststätte ohne Genehmigung und ohne Hygienekonzept

Ein empfindliches Bußgeld erwarten einen Mann und eine Frau, die eine Gaststätte in der Turmgasse ohne erforderliche Erlaubnis betrieben haben. Bei der Polizei war am späten Mittwochabend gegen 23.30 Uhr der Hinweis eingegangen, dass in der Kneipe trotz der derzeit gültigen Sperrzeit noch Betrieb herrsche.

Bei der Überprüfung stellte eine Polizeistreife laut Bericht mehrere Gäste in der Bar fest. Für die Lokalität hätten die beiden Betreiber weder eine Erlaubnis noch das erforderliche Hygienekonzept vorweisen können.

Weil das Duo zudem laut Polizei seinen Wohnsitz nicht angemeldet hat, kommen nun mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen auf die beiden zu. Den Betrieb der Gaststätte stellten die Beamten umgehend ein.