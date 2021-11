Gastronomie soll Überlingens Uferpark bereichern

Die Stadt Überlingen und die LGS GmbH haben zum 1. Januar 2022 einen Pachtvertag mit der C.T.L. GmbH & Co. KG aus Sigmaringen, die Teil der Unternehmensgruppe Brauerei Zoller-Hof ist, geschlossen. Diese wird voraussichtlich ab Frühjahr 2022 das Gastronomiegebäude bewirtschaften, das die Stadt im Rahmen der Neugestaltung des Uferpark West in moderner und nachhaltiger Bauweise errichtet hat.

Wie die Überlinger Stadtverwaltung mitteilt, konnte sie sich im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens gegen sechs weitere Interessenten durchsetzen. Der Vergabebeschluss erfolgte in der Sitzung des Gemeinderates am 29. September.

„Wir freuen uns sehr, mit der C.T.L. GmbH & Co. KG eine finanzstarke, erfahrene Vertragspartnerin zu haben, die mit ihrem gastronomischen Angebot zur weiteren Attraktivität des Uferparks und unserer Stadt beitragen wird“, so OB Jan Zeitler. Nach dem Rückbau der Landesgartenschau werden die Seezugänge in diesem Bereich frei zugänglich und das Areal auch künftig ein begehrtes Ausflugsziel sein.

Das Gebäude besteche mit seinem flexiblen Raumkonzept, das es ermögliche, den 230 Quadratmeter großen Gastraum in zwei separate Bereiche zu teilen sowie durch seine begehbare und nutzbare Dachterrasse und einem Außenbereich. Die Unternehmensgruppe Brauerei Zoller-Hof verfüge über langjährige Erfahrung in der Gastronomie und habe unter anderem mehrere Gastronomiebetriebe. Zwei ihrer Referenzbetriebe befinden sich laut Pressemitteiliung in der Überlinger Altstadt.