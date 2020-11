Weniger Müll produzieren, mehr Abfälle recyceln und noch dazu Millionen Euro sparen: All das will Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) mit einem neuen Abfallrecht für Baden-Württemberg erreichen. Am Mittwoch hat sich der Stuttgarter Landtag erstmals mit dem entsprechenden Gesetzentwurf beschäftigt. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Worum geht es?

Wegen Änderungen auf EU- und Bundesebene muss auch das Land das Abfallrecht ändern.