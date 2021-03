Für den April gibt’s neue Termine im Schnelltestzentrum Überlingen

Im Corona-Schnelltestzentrum Überlingen sind ab sofort neue Termine buchbar. Im April können an folgenden Tagen Tests im Schnelltestzentrum in der Wiestorhalle gebucht werden: Samstag, 3. April, von 8 bis 18 Uhr; am Dienstag, 6. April, von 18 bis 20 Uhr; am Donnerstag, 8. April, von 18 bis 20 Uhr,; am Samstag, 10. April, von 8 bis 13 Uhr; am Dienstag, 13. April, von 18 bis 20 Uhr; am Donnerstag, 15. April, von 18 bis 20 Uhr; am Samstag, 17. April, von 8 bis 13 Uhr; am Dienstag, 20. April von 18 bis 20 Uhr; am Donnerstag, 22. April, von 18 bis 20 Uhr; am Samstag, 24. April, von 8 bis 13 Uhr; am Dienstag, 27. April, von 18 bis 20 Uhr und am Donnerstag, 29. April, von 18 bis 20 Uhr.

Die Terminbuchung erfolgt über die Homepage der Stadt: