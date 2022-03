Fünf Verletzte bei Unfall auf Landesstraße

Fünf Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 21 000 Euro hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Donnerstag kurz nach 18 Uhr auf der Landesstraße zwischen Owingen und Pfullendorf ereignet hat.Das berichtet die Polizei. Eine 38 Jahre alte Skoda-Lenkerin kam auf ihrer Fahrt in Richtung Pfullendorf aus noch nicht geklärter Ursache laut Polizei auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 46-jähriger VW-Fahrer versuchte durch ein Ausweichmanöver eine Frontalkollision noch zu vermeiden, konnte einen Unfall aber nicht ganz verhindern. Die Unfallverursacherin, der 46-Jährige Fahrer des anderen Autos sowie drei 19-, 20- und 44-jährige Männer, die sich ebenfalls im VW befanden, erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beiden Autos entstand durch die wuchtige Kollision Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst, die Polizei und die Feuerwehr waren mit insgesamt 16 Fahrzeugen im Einsatz.