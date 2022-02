Fristende zur Aufnahme in Hänselezunft ist an Aschermittwoch

Überlinger, die Hänsele werden wollen, müssen sich beeilen. Darauf weist die Hänselezunft hin. „Zur nächsten Neuaufnahme in die Hänselezunft Überlingen (HZÜ) gilt die Regel der Antragstellung ein Jahr zuvor“, heißt es in einer Medienmitteilung. So muss bis zum kommenden Aschermittwoch, also am 2. März, ein formloser schriftlicher Antrag per E-Mail gestellt werden.

Beigefügt werden muss ein komplett ausgefülltes Stammdatenblatt. Dieses Formular finden Interessierte in digitaler Form auf der Internetseite der Hänselezunft, wo es auch gleich digital ausgefüllt und abgespeichert werden kann. Wichtig ist: Alle Anträge zur Neuaufnahme müssen das ausgefüllte Stammdatenblatt als Anlage beigefügt haben. Wer neu aufgenommen werden will, muss bis dahin mindestens 18 Jahre alt sein und seinen Lebensmittelpunkt in Überlingen haben. Zusätzlich bedarf es eines Paten, der schon längere Zeit Mitglied der Hänselezunft ist.

Ohne den schriftlichen Antrag in den nächsten Tagen könne zur Fastnacht 2023 keine Aufnahme in die Zunft erfolgen. Der Hänselerat entscheidet in den kommenden Wochen über eine mögliche Zunftzugehörigkeit. Mitglied der Zunft zu sein, hat viele Vorteile, heißt es in der Mitteilung der Zunft. Man erhalte den Jahresbändel und ist während der Umzüge versichert. Für Häser, die neu genäht werden, gelten die Regeln der Nähanleitung mit vorgegebener Farbfolge und Kappengestaltung. Neue Häser werden entsprechend kontrolliert.