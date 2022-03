Friedensregion Bodensee sieht Waffenlieferungen kritisch

Die Friedensregion Bodensee e.V. verurteilt aufs Schärfste die völkerrechtswidrige Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine durch militärische Verbände der russischen Föderation. Dies teilt der Verein in einer Pressemeldung mit.

„Waffenlieferungen an die Ukraine können den Krieg jedoch nicht beenden. Sie bergen die Gefahr einer Ausweitung und Verlängerung des Krieges und können nach einem Waffenstillstand einen dauerhaften Bürgerkrieg in der Ukraine befeuern“, wird Frieder Fahrbach, Vorsitzender der Friedensregion Bodensee, zitiert. Mit jeder Waffenlieferung steige auch die Gefahr eines Atomkriegs in Europa, meint er weiter. Aufrüstung und eine rein militärische Sicherheitslogik sowohl auf Seiten der russischen Föderation als auch seitens der Nato seien die tieferen Ursachen des Kriegs in der Ukraine.

Für die Friedensregion Bodensee seien die sofortige Wiederaufnahme von Verhandlungen, ein Moratorium für einen Nato-Beitritt der Ukraine und eine Politik der gemeinsamen Sicherheit im „europäischen Haus“ unabdingbar.