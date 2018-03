Frau wird bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 17.15 Uhr auf der Rengoldshauser Straße in Überlingen ereignet hat, ist eine Frau leicht verletzt worden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 22 000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, übersah ein 40-Jähriger Autofahrer, der von der Alten Nußdorfer Straße kam, einen 76-Jährigen, der auf der Rengoldshauser Straße fuhr und Vorfahrt hatte. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des 76-Jährigen leicht verletzt und zur ambulanten Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.