Frau angegriffen und verletzt

Um Hinweise bittet die Polizei Überlingen, die nach einem Angriff auf eine 32-jährige Frau am Donnerstag gegen 13.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Sankt-Ulrich-Straße, Ecke Jörg-Zürn-Straße, in Überlingen wegen eines Körperverletzungsdelikts ermittelt. Eine unbekannte männliche Person, bekleidet mit einer neongelben Jacke, trat laut Polizeibericht unvermittelt von hinten an die junge Frau heran, packte sie am Arm und drehte diesen um. Dabei stürzte sie zu Boden und brach sich den Arm. Der Täter flüchtete.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Mann geben können, werden gebeten, unter 07551 / 80 40 telefonisch Kontakt zur Polizei aufzunehmen.