Fotograf Achim Mende führt Menschen mit Demenz

Eine Führung durch die Fotoausstellung „Crazy little planet“ des Überlinger Fotografen Achim Mende organisieren der DRK-Kreisverband Bodenseekreis und der Caritasverband Linzgau am Dienstag, 21. September, in Überlingen. Das Angebot im Rahmen des Welt-Alzheimer-Tags richtet sich an Menschen mit Demenz und Vergesslichkeit, gern auch mit einer Begleitperson, informieren die Veranstalter.

Fotograf Achim Mende wird die Teilnehmer selbst durch seine Ausstellung mit 360-Grad-Aufnahmen führen. Er gibt ihnen Einblick in seine Arbeit als Fotograf und nimmt sie mit auf eine Reise von Überlingen und dem Bodensee bis nach Venedig und darüber hinaus.

Die Führung in der Städtischen Galerie Fauler Pelz in Überlingen beginnt um 14.30 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Der Eintritt kostet 5,50 Euro, die Führung ist gratis. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Bruna Wernet vom DRK-Kreisverband, bruna.wernet@drk-kv-bodenseekreis.de, oder Heike Dindorf vom Caritasverband Linzgau, heike.dindorf@caritas-linzgau.de oder 07551 / 83 03 12.