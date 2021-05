Flugunfähige Gänse überqueren Straße

Zehn flugunfähige Laufgänse haben am Donnerstag gegen 16.45 Uhr die Landstraße 200a auf Höhe Königshof überquert. Da eine 41-jährige Autofahrerin mit ihrem BMW abbremste, um die Gänse passieren zu lassen, fuhr eine 22-jährige VW-Fahrerin auf das Auto auf.

Wie es im Polizeibericht heißt, habe die 22-Jährige vermutlich aufgrund nicht eingehaltenen Sicherheitsabstandes nicht mehr rechtzeitig abbremsen können und kollidierte mit dem vor ihr fahrenden Auto. An dem Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 2000 Euro, während der Schaden an dem BMW auf 3000 Euro beziffert wird. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Glücklicherweise blieben sowohl die Unfallbeteiligten als auch die Gänse unverletzt.