Flaute bei der Segel-Bundesliga

Nichts ging am Freitag bei der Segelbundesliga in Überlingen. Den ganzen Tag zeigte sich kein regattatauglicher Wind. Von 11 bis kurz nach 17 Uhr warteten 144 Segler in den zweimal 18 Vier-Mann-Teams der ersten und zweiten Liga vergeblich auf einen Startschuss.

Mittags hatte sich der Nebel gelichtet. Mit einem Hauch von Wind war die Flotte ausgelaufen – doch zu einem Startversuch kam es gar nicht mehr. Keine Stunde später waren alle wieder im Hafen. „Es ist einfach nur windstill“, berichtete einer der Segler. Um 17.20 Uhr wurde das Warten auf Wind angesichts des spiegelglatten Sees abgebrochen.

Am Samstagmorgen soll es um 9 Uhr weiter gehen. Geplant sind in beiden Ligen jeweils 45 Wettfahrten – 15 für jedes Team. Am Samstagnachmittag soll ein Ostwind auffrischen. (vg)