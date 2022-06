Feuerwehr rettet acht Enten von Flachdach

Vom Penthouse aus mittels Chauffeur an den Strand: Was nach einem Jetset-Ausflug klingt, ist am Freitag in Überlingen Realität geworden - zumindest für eine Entenfamilie aus Überlingen. Wie die Feuerwehr mitteilt, ist die Abteilung Stadt gegen 9.40 Uhr alarmiert worden, weil sich die Entenmutter ein begrüntes Flachdach eines Mehrfamilienhauses in der Hägerstraße als Brutplatz ausgesucht hatte.

Einen besonderen Brutplatz - wahrscheinlich mit sehr guter Aussicht - hat sich diese Entenmama ausgesucht. (Foto: Feuerwehr Überlingen)

Nach dem Schlüpfen der sieben kleinen Küken, die allesamt noch nicht flugfähig sind, war die Familie in ihrem Domizil allerdings gefangen.

Die Bewohner der Penthousewohnung hatten die Situation bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Den Einsatzkräften gelang es, die gefiederte Mama und ihre sieben Zöglinge einzufangen.

Volle Konzentration bei den Einsatzkräften. (Foto: Feuerwehr Überlingen)

In zwei Transportboxen wurden die Enten dann mit dem Feuerwehrauto zum Bodensee chauffiert und dort im geschützten Gundelehafen ausgesetzt, wo die Entenmutter mit ihrem Nachwuchs sofort mit ersten Schwimmübungen beginnen konnte.

Immer schön bei Mama bleiben: Die Enten sind sicher im Wasser angekommen. (Foto: Feuerwehr Überlingen)

Insgesamt war die Freiwillige Feuerwehr Überlingen mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften im tierischen Einsatz.