Feuerwehr befreit Buben aus dem vierten Stock

Die Feuerwehr Überlingen hat am späten Montagabend drei Jugendliche mit der Drehleiter aus misslicher Lage befreit. Die drei Buben waren mit einem Außenaufzug in den vierten Stock eines Gebäudes in der Johann-Kraus-Straße gefahren. Dort hielten sie sich, laut Polizeibericht, unberechtigt auf. Der Aufzug fuhr wieder nach unten und ließ sich kein weiteres Mal nach oben beordern. Da andere Wege verschlossen waren, wählten die drei den Notruf. Die Feuerwehr befreite die Jungen aus ihrer misslichen Lage. Ob neben der Rechnung für den Rettungseinsatz noch eine Anzeige auf die Buben im Alter von 14 bis 16 Jahren zukommt, wird derzeit von der Polizei geprüft.