Faustschlag gegen Kioskbetreiber: Polizei bittet um Hinweise auf Täterin

Eine unbekannte Frau hat am Donnerstag kurz nach 14 Uhr in einem Kiosk auf dem William-Graf-Platz randaliert. Dabei hat sie den Betreiber auch mit der Faust ins Gesicht geschlagen, wie die Polizei Konstanz mitteilte.

Weil es zuvor schon Probleme mit der Frau gegeben habe, sprach der Besitzer des Kiosks ein Hausverbot gegen sie aus. Dies brachte die Frau laut Polizeibericht in Rage, sie schrie herum und warf Süßwaren durch den Verkaufsraum. Den Kiosk verließ sie trotz mehrmaliger Aufforderung des Mannes nicht. Als der Kioskbetreiber die Frau am Arm nach draußen bringen wollte, soll sie ihm einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben. Anschließend verließ sie das Geschäft in unbekannte Richtung.

Laut Personenbeschreibung ist die Frau etwa 40 Jahre alt, sehr schlank und ungefähr 1,65 Meter groß sein. Sie hat kurze braune Haare und trug eine große Sonnenbrille, eine grün-beigefarbenen Jacke und einer Jeanshose.

Die Polizei Konstanz sucht nun Zeugen des Vorfalls. Personen, die zu dieser Zeit auf dem William-Graf-Platz Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter Telefon 07531/995-0 zu melden.