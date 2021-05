Familientreff Überlingen gibt Tipps für Eltern mit Babys

Der Familientreff Kunkelhaus in Überlingen lädt am Montag, 10. Mai, um 19.30 Uhr zu einem Online-Informationsabend ein. Das Thema: „Tipps und Informationen für Schwangere, werdende Eltern und Eltern mit Babys“. Dabei geht es um Fragen, wie: Worauf sollte ich bei der Erstausstattung achten? Welche Anträge muss ich wo stellen? Wo finde ich notwendige Kontakte? Welche Angebote gibt es für junge Eltern in Überlingen? Wie komme ich mit dem Baby und der neuen Situation klar? An diesem Abend erhalten Sie Informationen zu diesen und vor allem Ihren Fragen und praktische Tipps rund ums Neugeborene.

Eine Anmeldung ist erforderlich bis Freitag, 7. Mai, 12 Uhr unter martina.fahlbusch-naehrig@bodenseekreis.de. Der Anmeldelink wird dann per E-Mail zugeschickt.