Falscher Sohn bittet um Überweisung

Durch eine dreiste Masche haben Unbekannte am Sonntagabend versucht, einen Mann aus dem Bereich Owingen zu betrügen. Wie die Polizei berichtet, erhielt der 48-Jährige am Sonntagabend eine Nachricht über WhatsApp von seinem vermeintlichen Sohn, der sich mit einer unbekannten Telefonnummer meldete und mitteilte, dass er eine neue Handynummer habe. Im weiteren Verlauf gab der falsche Sohn an, dass er dringend eine Überweisung im vierstelligen Euro-Betrag veranlassen müsse. Unter dem Vorwand, aufgrund des neuen Mobiltelefons kein Zugriff auf das Online-Banking zu haben, übersandte er eine Kontonummer, auf die der 48-Jährige das Geld überweisen solle. Der Familienvater roch den Braten glücklicherweise rechtzeitig, überwies kein Geld und verständigte stattdessen die Polizei.

Die Beamten ermitteln nun wegen versuchten Betrugs. Und warnen in der Pressemitteilung: „Immer wieder versuchen Betrüger mit raffinierten Maschen an das Geld ihrer oftmals lebensälteren Opfer zu gelangen und sind dabei immer wieder kreativ. Aus diesem Grund rät die Polizei, stets kritisch zu sein. Lassen Sie sich von Unbekannten niemals unter Druck setzen und zur schnellen Überweisung von Geld verlocken – schon gar nicht, wenn sie das Konto nicht kennen. Überprüfen Sie auf anderen Wegen die Angaben der vermeintlichen Bekannten oder Verwandten. Sollten Sie dennoch Verdacht schöpfen einem Betrüger zum Opfer gefallen zu sein, wenden Sie sich umgehend an die Polizei, die Sie zum weiteren Vorgehen berät.“