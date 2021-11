Falsch gesetzter Blinker sorgt für Vorfahrtsunfall

Ein Vorfahrtsunfall hat sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr an der Einmündung Andelshofer Straße / Überlinger Straße in Überlingen ereignet. Das berichtet die Polizei. Ein 34-jähriger VW-Fahrer fuhr demnach auf die Überlinger Straße ein und stieß dabei mit dem Volvo eines 76-jährigen Vorfahrtsberechtigten zusammen. Da der Volvo-Fahrer jedoch offenbar seinen Blinker fälschlicherweise nach rechts gesetzt hatte, jedoch trotzdem geradeaus weiterfuhr, muss sich der Senior mutmaßlich eine Teilschuld am Unfall zuschreiben. Der durch die Kollision entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.