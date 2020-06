Explosion lässt Scheiben bersten

Am Montagnachmittag ist es in der Rengoldshauser Straße in Überlingen zu einer Verpuffung an einem Gasherd gekommen, bei der eine Frau leicht verletzt und zwei Glasscheiben beschädigt wurden. Ursächlich ist laut Aussagen eines Mitarbeiters einer Spezialfirma ein technischer Defekt an einem Druckminderer. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt, wie die Polizei mitteilt.