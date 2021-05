Evangelische Kirche schnürt Sommerprogramm „KirchenErlebnisBodensee“

Die evangelischen Kirchenbezirke Überlingen-Stockach und Kontanz haben gemeinsam mit der Erzdiözese Freiburg kirchlich-touristische Angebote für dieses Jahr geschnürt. Unter dem Titel „KirchenErlebnisBodensee 2021“ steht in den Sommermonaten ein buntes Programm an – sofern die aktuelle Corona-Lage dies zulässt. Die Realisierbarkeit wird, entsprechend der pandemischen Situation, auf Sicht entschieden, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Man sei aber optimistisch.

Die Angebotspalette ist breitgefächert: Ökumenische Gottesdienste auf dem Bodensee an Bord der „Kirchenschiffe“, geführte Pilgertouren, biblische Weinproben, die Bibelgalerie Meersburg mit Bibel- und Kräutergarten, die Hörspielkirche Sipplingen, Kirchenkonzerte sowie die Präsenz der Kirchen auf der Landesgartenschau in Überlingen, bieten Chancen für eine wohltuende Auszeit vom Alltag sowie für vielfältige Sinnes-Impulse, die Körper, Geist und Seele in Bewegung setzen.

So legt beispielsweise am 3. Juli im Hafen Überlingen-West die historische Fähre Konstanz für die Jugend ab. Als weiteres Kirchenschiff startet die MS Alet am 27. Juni und 11. Juli ab Allensbach und Reichenau. Diese „spirituellen Kreuzfahrten“ warten laut Veranstalter mit lebensnahen Gottesdiensten, verschiedenen Musik-Ensembles und einem stimmungsvollen Ambiente auf. Noch bis zum 18. Oktober findet in Überlingen die Landesgartenschau statt. Unter dem Motto „Liebe – Glaub - See“ beteiligen sich die christlichen Kirchen der Region auch am Programm und sind auf einem „Kirchenschiff“, das in Form der Historischen Fähre Konstanz an der Landestelle Überlingen-West ankert, für die Besucher da. Andachten, Vorträge, Musik-Events und Vieles mehr versprechen erlebnisreiche Perspektiven für Jugendliche und Erwachsene.

Weitere Informationen zu den Programmen sowie kurzfristige, coronabedingte Änderungen, werden veröffentlicht unter www.kirchenerlebnis-bodensee.de.